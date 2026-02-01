अमरोहा को क्या मिलेगा 9.12 लाख करोड़ के महाबजट से? बृजघाट-तिगरी गंगा धाम के विकास की जगी नई आस

हालांकि बजट में अमरोहा जिले के लिए किसी विशेष परियोजना या सीधे आवंटन की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी स्थानीय लोगों में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जिले के नागरिकों का मानना है कि नमामि गंगे योजना के बजट में बढ़ोतरी का लाभ बृजघाट और तिगरी गंगा धाम को मिल सकता है। इन तीर्थ स्थलों के विकास से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गंगा किनारे स्वच्छता, घाटों का सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद की जा रही है।