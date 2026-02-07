अमरोहा में लव जिहाद का सनसनीखेज खुलासा: हिंदू बनकर बिछाया प्यार का जाल; शोषण, गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव

Love jihad accused arrested Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला शहर से ‘लव जिहाद’ का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती से पहचान छिपाकर दोस्ती करने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।