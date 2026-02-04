अफेयर की आग में दहला अमरोहा: महिला की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी घर में हुआ कैद, गांव बना पुलिस छावनी

Woman Murder in Amroha: अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा गांव में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी खुद को महिला के घर में बंद कर बैठ गया, जिससे पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को बाहर निकालने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जो कुछ ही देर में उग्र प्रदर्शन में बदल गया।