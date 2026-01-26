खुले नाले में गिरा मासूम: अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में पसरा मातम

अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत | AI Generated Image
Amroha Child Death News: अमरोहा जिले के आदमपुर क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बाहर खेलते हुए दो वर्षीय मासूम कायराव सैनी की खुले नाले में गिरकर मौत हो गई। यह हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ, जब बच्चा रोज की तरह अपने घर के सामने खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह मुंह के बल पानी से भरे नाले में जा गिरा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।
घटना होते ही बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को नाले से बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
मासूम कायराव के पिता गौरव सैनी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि मां सोनम का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की अचानक मौत से दोनों सदमे में हैं। घर में मातम पसरा हुआ है और रिश्तेदारों व पड़ोसियों का आना-जाना लगातार जारी है।
इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में खुले नालों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि अगर नाले को ढका गया होता या सुरक्षा के इंतजाम होते, तो शायद यह मासूम जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खुले नालों को तुरंत कवर कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह का दर्द न झेले।
मासूम की मौत से पूरा इलाका गमगीन है। हर चेहरा उदास और हर आंख नम नजर आ रही है। गांव में लोग इस हादसे को याद कर सहम उठ रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि लापरवाही किस तरह एक हंसते-खेलते जीवन को पल भर में छीन सकती है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग