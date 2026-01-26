खुले नाले में गिरा मासूम: अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में पसरा मातम

Amroha Child Death News: अमरोहा जिले के आदमपुर क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बाहर खेलते हुए दो वर्षीय मासूम कायराव सैनी की खुले नाले में गिरकर मौत हो गई। यह हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ, जब बच्चा रोज की तरह अपने घर के सामने खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह मुंह के बल पानी से भरे नाले में जा गिरा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।