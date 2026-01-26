26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

खुले नाले में गिरा मासूम: अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में पसरा मातम

Amroha News: यूपी के अमरोहा में घर के बाहर खेलते समय दो वर्षीय मासूम खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने खुले नालों पर सुरक्षा इंतजाम की मांग उठाई है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 26, 2026

amroha open drain child death news

अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत | AI Generated Image

Amroha Child Death News: अमरोहा जिले के आदमपुर क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घर के बाहर खेलते हुए दो वर्षीय मासूम कायराव सैनी की खुले नाले में गिरकर मौत हो गई। यह हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ, जब बच्चा रोज की तरह अपने घर के सामने खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह मुंह के बल पानी से भरे नाले में जा गिरा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।

परिवार में मची चीख-पुकार

घटना होते ही बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को नाले से बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

घर में पसरा मातम

मासूम कायराव के पिता गौरव सैनी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि मां सोनम का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की अचानक मौत से दोनों सदमे में हैं। घर में मातम पसरा हुआ है और रिश्तेदारों व पड़ोसियों का आना-जाना लगातार जारी है।

खुले नालों पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में खुले नालों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि अगर नाले को ढका गया होता या सुरक्षा के इंतजाम होते, तो शायद यह मासूम जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खुले नालों को तुरंत कवर कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह का दर्द न झेले।

पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल

मासूम की मौत से पूरा इलाका गमगीन है। हर चेहरा उदास और हर आंख नम नजर आ रही है। गांव में लोग इस हादसे को याद कर सहम उठ रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि लापरवाही किस तरह एक हंसते-खेलते जीवन को पल भर में छीन सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Jan 2026 11:14 pm

Published on:

26 Jan 2026 11:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / खुले नाले में गिरा मासूम: अमरोहा में दो साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टायर फटते ही हवा में उछली कार, मौत बनकर सड़क पर गिरी: अमरोहा में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

amroha car accident tire burst two dead
अमरोहा

एक के बाद एक गिरते गए बाइक सवार… अमरोहा की सड़क पर अचानक हुआ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

amroha road slippery bike riders fall video
अमरोहा

मौनी अमावस्या पर आस्था का संगम: ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में उमड़ा हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब!

mauni amavasya ganga snan amroha 2026
अमरोहा

यूपी के इस जिले में पागल कुत्ते का कहर, 7 लोगों को काट फैलाई दहशत; खेतों तक जाना हुआ मुश्किल

amroha dog attack seven injured village
अमरोहा

Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर, 10 वाहन भिड़े, 15 से ज्यादा घायल

amroha fog accident nh9 10 vehicles crash
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.