अमरोहा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

अमरोहा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क..
UP Police SI Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर अमरोहा प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बुधवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद सहित प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने, समयबद्ध तरीके से कार्य करने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने पर विशेष जोर दिया गया।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए अलग-अलग स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर तैनात सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगी।
जिलाधिकारी ने समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा का संचालन पूरी तरह निष्पक्ष, सकुशल और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों को सजगता, आत्मानुशासन और समय की पाबंदी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
बैठक के दौरान डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ नकलविहीन संपन्न कराया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा की शुचिता या संवेदनशीलता को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने रेलवे, रोडवेज और परिवहन विभाग को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को आवागमन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भी आवश्यक प्रबंधन करने पर जोर दिया गया।
जनपद में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 18,240 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बैठक में कहा कि यह परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी निष्पक्षता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि वे परीक्षा संबंधी पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और सतर्कता के साथ निभाएं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग