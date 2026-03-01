अमरोहा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

UP Police SI Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर अमरोहा प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बुधवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद सहित प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।