अमरोहा में हाईस्कूल की जाली मार्कशीट पर नौकरी कर रहा क्लर्क सस्पेंड, अब कानूनी शिकंजे की बारी

शासन स्तर से गठित कमेटी ने जांच के दौरान लिपिक के दस्तावेजों को सत्यापित किया। जांच में पाया गया कि अजय कुमार ने जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र दाखिल किया था, वह फर्जी था। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि प्रमाण पत्र में दर्शाई गई तारीख और बोर्ड की जानकारी वास्तविक नहीं है। रिपोर्ट मिलने के बाद लिपिक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।