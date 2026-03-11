अमरोहा में हाईस्कूल की जाली मार्कशीट पर नौकरी कर रहा क्लर्क सस्पेंड, अब कानूनी शिकंजे की बारी

अमरोहा में हाईस्कूल की जाली मार्कशीट पर नौकरी कर रहा क्लर्क सस्पेंड..
Clerk Suspended in Amroha: अमरोहा जिले के गजरौला नगर पालिका परिषद में कार्यरत लिपिक अजय कुमार को हाईस्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके नौकरी हासिल करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासन स्तर पर शिकायत और जांच के बाद की गई है। विधायक राजीव तरारा ने लिपिक द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी पाने की शिकायत शासन तक पहुंचाई थी, जिसके बाद जांच कमेटी गठित की गई।
शासन स्तर से गठित कमेटी ने जांच के दौरान लिपिक के दस्तावेजों को सत्यापित किया। जांच में पाया गया कि अजय कुमार ने जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र दाखिल किया था, वह फर्जी था। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि प्रमाण पत्र में दर्शाई गई तारीख और बोर्ड की जानकारी वास्तविक नहीं है। रिपोर्ट मिलने के बाद लिपिक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस मामले में विधायक राजीव तरारा ने शासन स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही कुछ नगर पालिका के सभासदों ने भी इस मुद्दे को उठाया था। शासन स्तर पर गठित कमेटी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में जांच कराई और पाया कि नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हाईस्कूल अंकतालिका अवैध और फर्जी है।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लिपिक अजय कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। शासन और विभागीय स्तर से नोटिस भेजकर उनका पक्ष भी मांगा गया है। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में ईओ ललित आर्य ने पुष्टि की है कि जांच पूरी तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुई है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग