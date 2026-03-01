9 मार्च 2026,

सोमवार

अमरोहा

सीएम योगी की मां पर मौलाना की टिप्पणी से भड़का विवाद, अमरोहा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; गिरफ्तारी की मांग

Amroha News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर मौलाना द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठनों ने अमरोहा में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Mar 09, 2026

yogi mother remark controversy amroha

सीएम योगी की मां पर मौलाना की टिप्पणी से भड़का विवाद..

Yogi mother remark controversy Amroha: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर एक मौलाना द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद अमरोहा में माहौल गरमा गया। सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान संगठन के लोगों ने आरोपी मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है।

डीएम को सौंपा गया ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मौलाना के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी की।

टिप्पणी से बढ़ा आक्रोश

विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष आदेश कुमार ने बताया कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के संबंध में आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के सामने आने के बाद से ही हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। संगठन का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।

कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव और विवाद को जन्म दे सकते हैं, इसलिए प्रशासन को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

Published on:

09 Mar 2026 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / सीएम योगी की मां पर मौलाना की टिप्पणी से भड़का विवाद, अमरोहा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; गिरफ्तारी की मांग

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

