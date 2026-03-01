सीएम योगी की मां पर मौलाना की टिप्पणी से भड़का विवाद, अमरोहा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन; गिरफ्तारी की मांग

विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष आदेश कुमार ने बताया कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के संबंध में आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के सामने आने के बाद से ही हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। संगठन का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।