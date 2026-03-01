अमरोहा पुलिस होली के लिए अलर्ट, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Amroha Police Alert on Holi: अमरोहा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एसपी अमित कुमार आनंद ने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शहर में भ्रमणशील रहकर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर निगरानी रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह या शांति भंग करने की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।