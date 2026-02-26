थाने में युवक को बेरहमी से पीटा, 6 महीने बाद वीडियो से खुला राज; एसपी के सख्त एक्शन से हिला पुलिस विभाग

मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तत्काल प्रभाव से आरोपी हेड कांस्टेबल दिनेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के आदेश संबंधित सर्किल ऑफिसर को दिए गए हैं। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस थाने के भीतर किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।