अमरोहा

थाने में युवक को बेरहमी से पीटा, 6 महीने बाद वीडियो से खुला राज; एसपी के सख्त एक्शन से हिला पुलिस विभाग

Amroha News: अमरोहा के नौगावां सादात थाने में हेड कांस्टेबल द्वारा हिरासत में युवक को थप्पड़ और लात मारने के तीन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 26, 2026

amroha police beat youth video action

एसपी के सख्त एक्शन से हिला पुलिस विभाग | Image - FB/@AmrohaPolice

Police beat youth video Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाने से सामने आए वीडियो ने पुलिसिया रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए तीन वीडियो क्लिप्स में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कार्यालय में बैठाया गया और फिर एक हेड कांस्टेबल द्वारा उसके साथ मारपीट की गई।

वीडियो में पुलिसकर्मी पहले युवक को थप्पड़ मारता है, फिर उसे धक्का देकर कमरे के अंदर ले जाता है और वहां लातों से पीटता नजर आता है। यह वीडियो भले ही करीब छह महीने पुराने बताए जा रहे हों, लेकिन इनके वायरल होने के बाद अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

हिरासत में युवक को बनाया गया प्रताड़ना का शिकार

वीडियो फुटेज में दो पुलिसकर्मी युवक को थाने के भीतर लाते हैं और कार्यालय में बैठाते हैं। इसी दौरान हेड कांस्टेबल युवक पर हाथ उठा देता है। पहले थप्पड़ मारकर उसे डराने की कोशिश की जाती है, फिर कमरे के भीतर धकेलकर लातों से पीटा जाता है।

अन्य दो वीडियो में भी वही पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी के पास जमीन पर बैठे युवक को बार-बार ठोकरें मारते हुए दिखाई दे रहा है। यह दृश्य न केवल कानून व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि पुलिस कस्टडी में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है।

किसी बहाने थाने बुलाकर की गई थी पिटाई

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक थाना क्षेत्र के ही आलमपुर कैंच गांव का निवासी है। हेड कांस्टेबल ने युवक को किसी बहाने से होमगार्डों के जरिए थाने बुलवाया था। थाने बुलाए जाने के बाद युवक को हिरासत में लेकर उसके साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई।

वीडियो में युवक बार-बार खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी का रवैया लगातार हिंसक बना रहता है। यह मामला पुलिस द्वारा अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल का उदाहरण माना जा रहा है।

छह महीने बाद वायरल हुआ वीडियो

हालांकि ये वीडियो करीब छह महीने पुराने बताए जा रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इनके वायरल होने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस की इस बर्बरता पर सवाल उठाए और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस विभाग को भी इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देनी पड़ी।

एसपी का सख्त एक्शन, आरोपी सिपाही लाइन हाजिर

मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने तत्काल प्रभाव से आरोपी हेड कांस्टेबल दिनेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के आदेश संबंधित सर्किल ऑफिसर को दिए गए हैं। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस थाने के भीतर किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत न होने पर भी विभाग ने खुद लिया संज्ञान

चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित युवक ने इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बावजूद इसके, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।

