19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

चाहें जो हो जाए, जाऊंगी तो प्रेमी के साथ ही… अमरोहा पुलिस के सामने विवाहिता का जबरदस्त तमाशा

Amroha News: यूपी के अमरोहा में एक विवाहिता के प्रेमी संग जाने की जिद पर कोतवाली गेट पर हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट, धक्का-मुक्की और हंगामे के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 19, 2026

amroha married woman lover police drama

अमरोहा पुलिस के सामने विवाहिता का जबरदस्त तमाशा | AI Generated Image

Married woman lover police drama Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई और कोतवाली गेट पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। धक्का-मुक्की, खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मामला देर रात तक चर्चा का विषय बना रहा।

प्रेम संबंध से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार हसनपुर नगर की एक युवती की शादी करीब एक वर्ष पहले सैद नगली कस्बे के युवक से हुई थी। विवाह के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच युवती की नजदीकियां ससुराल के पड़ोस में रहने वाले एक युवक से बढ़ गईं। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और यह संबंध प्रेम में बदल गया।

करीब दो दिन पहले विवाहिता अपने ससुराल से निकलकर सीधे प्रेमी के घर पहुंच गई। इस बात की जानकारी मिलते ही उसके मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए और काफी समझाने-बुझाने के बाद उसे अपने साथ घर ले आए।

फोन कॉल से भड़का मामला

बुधवार रात मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब विवाहिता ने अपने प्रेमी को फोन कर बताया कि मायके वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे जबरन रोककर रखा गया है। यह सुनते ही प्रेमी अपनी मां और बहन के साथ विवाहिता के मायके पहुंच गया।

कोतवाली गेट पर खींचतान और हंगामा

दोनों पक्ष आमने-सामने आए तो बहस मारपीट में बदल गई। स्थिति बिगड़ती देख प्रेमी की मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हसनपुर कोतवाली ले आई।

कोतवाली में मौजूद प्रभारी निरीक्षक अपराध अमरपाल सिंह के सामने विवाहिता ने साफ कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहना चाहती है। उसने अपने पति से तलाक लेने की बात भी दोहराई। पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया और मायके पक्ष को शांत रहने की हिदायत दी।

लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष कोतवाली गेट से बाहर निकले, फिर से खींचतान शुरू हो गई। प्रेमी पक्ष विवाहिता को अपने साथ ले जाने लगा, जबकि मायके वालों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते माहौल गरमा गया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। शोर-शराबा सुनकर पुलिसकर्मी दोबारा सक्रिय हुए और किसी तरह मामला शांत कराया।

बालिग होने का हवाला, तलाक की जिद

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि विवाहिता बालिग है और प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई है। वह अपने पति से अलग होने और कानूनी रूप से तलाक लेने की बात कह रही है। फिलहाल, समझाइश के बाद वह मायके वालों के साथ चली गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / चाहें जो हो जाए, जाऊंगी तो प्रेमी के साथ ही… अमरोहा पुलिस के सामने विवाहिता का जबरदस्त तमाशा

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ लाठीचार्ज के खिलाफ अमरोहा में कांग्रेस का सत्याग्रह, गांधी प्रतिमा पर लोकतंत्र की हुंकार

congress satyagraha amroha lucknow lathicharge
अमरोहा

एक्शन मोड में अमरोहा SP: 7 चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र बदले, टीपी नगर इंचार्ज पर गिरी गाज

amroha sp transfer 7 chowki incharge 2026
अमरोहा

एक्शन मोड में डीएम: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम तैयार, नकलचियों की अब खैर नहीं!

amroha up board exam 2026
अमरोहा

अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

amroha amavasya ganga snan brijghat tigri
अमरोहा

अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर में धमाके की साजिश! सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

amroha court bomb threat email alert
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.