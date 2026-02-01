चाहें जो हो जाए, जाऊंगी तो प्रेमी के साथ ही… अमरोहा पुलिस के सामने विवाहिता का जबरदस्त तमाशा

Married woman lover police drama Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई और कोतवाली गेट पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। धक्का-मुक्की, खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मामला देर रात तक चर्चा का विषय बना रहा।