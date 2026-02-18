एक्शन मोड में अमरोहा SP: 7 चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र बदले, टीपी नगर इंचार्ज पर गिरी गाज

एक्शन मोड में अमरोहा SP | Image - FB/@AmrohaPolice
SP Transfer 7 Chowki Incharge: अमरोहा जिले में पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिले की सात चौकियों के इंचार्ज बदले गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। यह बदलाव कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और फील्ड स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अचानक हुए इन तबादलों को पुलिसिंग में कसावट लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
अमरोहा शहर की टीपी नगर चौकी इंचार्ज सुभाष बालियान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुभाष बालियान पर एसपी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को एसपी ने गंभीरता से लिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। इस कार्रवाई से जिलेभर के पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश गया है कि लापरवाही और आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
टीपी नगर चौकी की जिम्मेदारी अब बृजघाट चौकी इंचार्ज दरोगा प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। प्रवीण कुमार को क्षेत्र में सक्रिय और अनुशासित अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। एसपी ने उनसे उम्मीद जताई है कि वे टीपी नगर चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। प्रशासनिक हलकों में इसे एक रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है ताकि संवेदनशील इलाकों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।
तबादला सूची के अनुसार, बछरायूं थाने में तैनात दरोगा जुगल किशोर को कस्बा धनौरा चौकी इंचार्ज बनाया गया है। वहीं, कस्बा धनौरा चौकी इंचार्ज रहे दरोगा सुधीर कुमार को बृजघाट चौकी का प्रभार सौंपा गया है। यह बदलाव क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर निगरानी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि हर इलाके में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती हो सके।
कैलसा चौकी इंचार्ज दरोगा प्रमोद कुमार को मनोटा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जबकि मनोटा चौकी इंचार्ज रहे दरोगा देशपाल को थाना हसनपुर भेजा गया है। इन बदलावों से ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग पर भी सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। अधिकारियों के स्थानांतरण से उम्मीद की जा रही है कि अलग-अलग क्षेत्रों में लंबे समय से बनी ढिलाई और शिकायतों पर अंकुश लगेगा।
जट बाजार चौकी इंचार्ज दरोगा सुनील कुमार चौहान को कैलसा चौकी इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा, रज्जाक चौकी इंचार्ज दरोगा जितेंद्र कुमार को पपसरा चौकी इंचार्ज और पपसरा चौकी इंचार्ज दरोगा संदीप कुमार को रज्जाक चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन आपसी तबादलों का मकसद क्षेत्रीय पकड़ को संतुलित करना और कामकाज में नई ऊर्जा लाना बताया जा रहा है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में जिले के कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। एसपी अमित कुमार आनंद जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार फील्ड रिपोर्ट के आधार पर फैसले ले रहे हैं। इन तबादलों से साफ संकेत मिल रहा है कि अब लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।
