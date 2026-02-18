एक्शन मोड में अमरोहा SP: 7 चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र बदले, टीपी नगर इंचार्ज पर गिरी गाज

अमरोहा शहर की टीपी नगर चौकी इंचार्ज सुभाष बालियान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुभाष बालियान पर एसपी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को एसपी ने गंभीरता से लिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। इस कार्रवाई से जिलेभर के पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश गया है कि लापरवाही और आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।