18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

एक्शन मोड में अमरोहा SP: 7 चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र बदले, टीपी नगर इंचार्ज पर गिरी गाज

Amroha News: अमरोहा में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए 7 चौकी इंचार्ज के तबादले किए, जबकि टीपी नगर चौकी इंचार्ज को निर्देशों की अनदेखी पर लाइन हाजिर कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 18, 2026

amroha sp transfer 7 chowki incharge 2026

एक्शन मोड में अमरोहा SP | Image - FB/@AmrohaPolice

SP Transfer 7 Chowki Incharge: अमरोहा जिले में पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिले की सात चौकियों के इंचार्ज बदले गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। यह बदलाव कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और फील्ड स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अचानक हुए इन तबादलों को पुलिसिंग में कसावट लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

टीपी नगर चौकी पर गिरी गाज

अमरोहा शहर की टीपी नगर चौकी इंचार्ज सुभाष बालियान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुभाष बालियान पर एसपी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को एसपी ने गंभीरता से लिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। इस कार्रवाई से जिलेभर के पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश गया है कि लापरवाही और आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टीपी नगर चौकी की नई कमान

टीपी नगर चौकी की जिम्मेदारी अब बृजघाट चौकी इंचार्ज दरोगा प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। प्रवीण कुमार को क्षेत्र में सक्रिय और अनुशासित अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। एसपी ने उनसे उम्मीद जताई है कि वे टीपी नगर चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। प्रशासनिक हलकों में इसे एक रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है ताकि संवेदनशील इलाकों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।

धनौरा और बछरायूं में जिम्मेदारियों का बदलाव

तबादला सूची के अनुसार, बछरायूं थाने में तैनात दरोगा जुगल किशोर को कस्बा धनौरा चौकी इंचार्ज बनाया गया है। वहीं, कस्बा धनौरा चौकी इंचार्ज रहे दरोगा सुधीर कुमार को बृजघाट चौकी का प्रभार सौंपा गया है। यह बदलाव क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर निगरानी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि हर इलाके में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती हो सके।

ग्रामीण चौकियों में भी बदली कमान

कैलसा चौकी इंचार्ज दरोगा प्रमोद कुमार को मनोटा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जबकि मनोटा चौकी इंचार्ज रहे दरोगा देशपाल को थाना हसनपुर भेजा गया है। इन बदलावों से ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग पर भी सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। अधिकारियों के स्थानांतरण से उम्मीद की जा रही है कि अलग-अलग क्षेत्रों में लंबे समय से बनी ढिलाई और शिकायतों पर अंकुश लगेगा।

चौकियों में आपसी अदला-बदली

जट बाजार चौकी इंचार्ज दरोगा सुनील कुमार चौहान को कैलसा चौकी इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा, रज्जाक चौकी इंचार्ज दरोगा जितेंद्र कुमार को पपसरा चौकी इंचार्ज और पपसरा चौकी इंचार्ज दरोगा संदीप कुमार को रज्जाक चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन आपसी तबादलों का मकसद क्षेत्रीय पकड़ को संतुलित करना और कामकाज में नई ऊर्जा लाना बताया जा रहा है।

जल्द बदल सकते हैं थाना प्रभारी भी

पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में जिले के कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। एसपी अमित कुमार आनंद जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार फील्ड रिपोर्ट के आधार पर फैसले ले रहे हैं। इन तबादलों से साफ संकेत मिल रहा है कि अब लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।

ये भी पढ़ें

उत्तराखंड में ‘बम’ का खौफ: तीसरे दिन देहरादून कोर्ट को उड़ाने की धमकी, मेल मिलते ही मचा हड़कंप!
देहरादून
uttarakhand court bomb threat dehradun

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 04:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / एक्शन मोड में अमरोहा SP: 7 चौकी इंचार्जों के कार्यक्षेत्र बदले, टीपी नगर इंचार्ज पर गिरी गाज

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक्शन मोड में डीएम: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम तैयार, नकलचियों की अब खैर नहीं!

amroha up board exam 2026
अमरोहा

अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

amroha amavasya ganga snan brijghat tigri
अमरोहा

अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर में धमाके की साजिश! सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

amroha court bomb threat email alert
अमरोहा

क्राइम फाइल: जब शादी की जिद में मां-बाप समेत 6 को काट डाला, भतीजे का दबाया गला, बेटी ने प्रेमी संग रची साजिश

UP news, UP crime
अमरोहा

कांवड़ियों पर पथराव, बर्थडे पार्टी कर रहे दूसरे समुदाय के लोगों ने मचाया उत्पात, हमले में सिपाही समेत 5 घायल

अमरोहा में हमले में घायल युवक।
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.