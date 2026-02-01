एक्शन मोड में डीएम: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम तैयार, नकलचियों की अब खैर नहीं!

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रश्नपत्र वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा छात्रों के भविष्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षा व्यवस्था आदर्श, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे।