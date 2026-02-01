17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार



अमरोहा

एक्शन मोड में डीएम: यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम तैयार, नकलचियों की अब खैर नहीं!

Amroha News: अमरोहा में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 शुरू होने जा रही हैं। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नकलमुक्त और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 17, 2026

amroha up board exam 2026

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम तैयार..

UP Board Exam 2026: अमरोहा में 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) 2026 की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। प्रशासन ने इन परीक्षाओं को नकलमुक्त, पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विशेष तैयारी की है।

इसी कड़ी में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने राजकीय इंटर कॉलेज में स्थापित परीक्षा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिले के कुल 68 परीक्षा केंद्रों में 51,277 परीक्षार्थी शामिल होंगे, और प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी केंद्र पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू हों।

कंट्रोल रूम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, केंद्रवार रिपोर्टिंग और तैनात कर्मियों की उपस्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों में लगे कैमरों से निरंतर और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी अनियमित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रश्नपत्र वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा छात्रों के भविष्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षा व्यवस्था आदर्श, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे।

24 घंटे निगरानी

जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश दिया ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का समय पर समाधान हो सके। उन्होंने कंट्रोल रूम प्रभारी को कक्षाओं में कैमरों की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, जिससे परीक्षा कक्षा की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। परीक्षा अवधि में कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

