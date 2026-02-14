बुर्के में कांवड़ लेकर निकली तमन्ना…शिवभक्तों ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत, कल मनाई जाएगी महाशिवरात्रि

रविवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िये शिवालयों की ओर लौट रहे हैं, जहां वे भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। चारों ओर “बम-बम भोले” के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने हाईवे और मंडी धनौरा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जबकि हल्के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात एकतरफा चलाया जा रहा है। शिवभक्त नाचते-गाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और सड़कों पर हर तरफ शिव नाम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम रातभर यात्रा मार्गों पर गश्त कर रही है और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं।