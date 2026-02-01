अमरोहा में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा: 51 हजार से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा, नकल रोकने के लिए प्रशासन सख्त

UP Board Exam 2026: अमरोहा में 18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परीक्षा की पवित्रता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।