अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम, दूरी बनी मौत की वजह: अमरोहा में दिनदहाड़े रूबी की सनसनीखेज हत्या

Ruby Murder Case Amroha: अमरोहा जिले के पचोकरा मेहरबान अली गांव में दिनदहाड़े हुई रूबी की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी धीरज कुमार का मृतका रूबी से पिछले तीन साल से अवैध संबंध था। बीते चार महीनों से रूबी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे नाराज होकर धीरज ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी।