अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम, दूरी बनी मौत की वजह: अमरोहा में दिनदहाड़े रूबी की सनसनीखेज हत्या

Ruby Murder Case Amroha: अमरोहा जिले के पचोकरा मेहरबान अली गांव में दिनदहाड़े हुई रूबी की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी धीरज कुमार का मृतका रूबी से पिछले तीन साल से अवैध संबंध था। बीते चार महीनों से रूबी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे नाराज होकर धीरज ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
मामले में मृतका रूबी के पति नरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरज कुमार, उसके पिता बृजपाल, माता अनीता, भाई नीरज, परिचित मनीराम समेत कुल दस लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें पांच आरोपी अज्ञात बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नामजद सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरज कुमार और उसके सगे भाई नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान धीरज ने स्वीकार किया कि रूबी उससे बातचीत बंद कर चुकी थी और लगातार दूरी बना रही थी। इसी बात से खफा होकर उसने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रूबी गांव में ही आयोजित एक दावत से लौट रही थी। जैसे ही वह रास्ते में पहुंची, पड़ोसी राशन डीलर बृजपाल का बेटा धीरज वहां पहुंचा और अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। रूबी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने रूबी के सीने पर छह बार चाकू से वार किया। बचाव में रूबी ने हाथ उठाए, जिससे उसके हाथों में भी कई गंभीर घाव आए। लहूलुहान हालत में छटपटाती रूबी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धीरज अपने घर में जाकर छिप गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे घर से गिरफ्तार कर थाने ले गई। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
आरोपी और पीड़ित परिवार अलग-अलग जातियों से होने के कारण गांव में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने शव को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। एक ई-रिक्शा भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
दो बिरादरियों के बीच संघर्ष की आशंका को देखते हुए गुरुवार को भी गांव में पुलिस और पीएसी की तैनाती जारी रही। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
