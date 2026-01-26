26 जनवरी 2026,

सोमवार

अमरोहा

टायर फटते ही हवा में उछली कार, मौत बनकर सड़क पर गिरी: अमरोहा में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

Amroha Accident: अमरोहा में तेज रफ्तार कार का टायर फटते ही वाहन हवा में उछल गया और डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा गिरा। इस भीषण हादसे में HDFC बैंक मैनेजर समेत दो युवकों की मौत हो गई, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 26, 2026

amroha car accident tire burst two dead

अमरोहा में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत | Image Video Grab

Amroha Car Accident: अमरोहा में सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अचानक टायर फटने के बाद हवा में उछल गई और डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर तबाही मचा दी। कार दो बार पलटी खाते हुए करीब 15 फीट तक घिसटती हुई दूसरी लेन में जा गिरी। इस भीषण हादसे में पीलीभीत के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

हाईवे पर अफरा-तफरी, लोगों ने दौड़कर की मदद

हादसा होते ही हाईवे पर मौजूद लोग दौड़ते हुए क्षतिग्रस्त कार के पास पहुंचे। दोनों युवकों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हालत में तड़प रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी कार की रफ्तार

पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिडौली थाना क्षेत्र के जोया कस्बे के पास हुई। तेज रफ्तार और अचानक टायर फटने के कारण कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और हादसा बेहद भयावह हो गया।

दिल्ली से लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा

डिडौली थाना क्षेत्र के हरियाना गांव के पास दोपहर करीब 12 बजे कार सवार क्षितिज (35) और शिवांक सक्सेना (40) दिल्ली से पीलीभीत लौट रहे थे। अचानक चलते वाहन का टायर फट गया, जिससे कार सीधे डिवाइडर से टकराई और फिर स्ट्रीट लाइट के खंभे से भिड़ते हुए पलट गई।

सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार डिवाइडर से टकराने के बाद खंभे से जा भिड़ी और दो बार पलटी खाते हुए हाईवे की दूसरी लेन में चली गई। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार को हवा में उछलते हुए साफ देखा जा सकता है।

मृतकों की पहचान

हादसे में पीलीभीत के कायस्थान क्षेत्र निवासी शिवांक सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। वे पीलीभीत में HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर थे। वहीं, गंभीर रूप से घायल क्षितिज, जो पूरनपुर ब्लॉक में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे, ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस जांच में जुटी, परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस जांच में सामने आया है कि कार शिवांक की थी और हादसे के समय वही वाहन चला रहे थे। दोनों किसी काम से दिल्ली गए थे और लौटते समय यह दुर्घटना हुई। डिडौली थाना प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है।

Published on:

26 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / टायर फटते ही हवा में उछली कार, मौत बनकर सड़क पर गिरी: अमरोहा में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

