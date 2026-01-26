टायर फटते ही हवा में उछली कार, मौत बनकर सड़क पर गिरी: अमरोहा में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

पुलिस जांच में सामने आया है कि कार शिवांक की थी और हादसे के समय वही वाहन चला रहे थे। दोनों किसी काम से दिल्ली गए थे और लौटते समय यह दुर्घटना हुई। डिडौली थाना प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है।