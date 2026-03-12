नारियल पानी के 140 रुपये मांगना पड़ा भारी! अमरोहा में दरोगा पर ठेले वाले से मारपीट का आरोप, एसपी ने लिया एक्शन

Daroga coconut vendor assault Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक नारियल पानी बेचने वाले ठेले वाले के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि नारियल पानी के पैसे मांगने पर एक दरोगा भड़क गया और उसने ठेले वाले को थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं।