जीशान-गुलफाम एनकाउंटर के बाद पिता का दर्द, बोले- इंसाफ नहीं हुआ, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाता

Salim vastik attack encounter Ghaziabad: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में चर्चित यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए कातिलाना हमले के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस हमले में शामिल बताए जा रहे दो सगे भाइयों जीशान और गुलफाम को अलग-अलग मुठभेड़ों में मार गिराया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब मृतकों के पिता बुनियाद अली का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह इंसाफ नहीं है।