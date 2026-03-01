6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा की सुरभि यादव ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक, गांव से निकलकर LBSNAA के सफर पर

UPSC Result 2025 : अमरोहा की सुरभि यादव की UPSC 2025 के परिणाम में 14वीं रैंक आई है। सुरभि जिले के छोटे से गांव सांगा की रहने वाली हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरोहा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 06, 2026

अमरोहा की सुरभि यादव की 14वीं रैंक, PC- Patrika

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सुरभि यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 14 (AIR-14) हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे अमरोहा जिले में खुशी की लहर है। सुरभि की सफलता प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है।

सुरभि यादव अमरोहा जिले के छोटे से गांव सांगा की रहने वाली हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव में पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी 12वीं की शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

सुरभि अपनी इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने पिता को देती हैं। उनके पिता सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं और लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें देखकर ही सुरभि के मन में भी समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। इसी प्रेरणा ने उन्हें सिविल सेवा की राह चुनने के लिए प्रेरित किया।

पढ़ाई के साथ कला और खेल में भी रुचि

सुरभि यादव केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी काफी सक्रिय रही हैं। उन्हें Warli Art में खास रुचि है और वह बेकिंग करना भी पसंद करती हैं। इसके अलावा उन्हें बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है और वह खेल जगत की खबरों से भी अपडेट रहती हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। ‘राइट टू एबॉर्शन’ जैसे संवेदनशील विषय पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पुरस्कार जीते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा की सुरभि यादव ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक, गांव से निकलकर LBSNAA के सफर पर

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होलिका पर गश्त दे रहे सिपाही पर जानलेवा हमला, लहूलुहान हुए सिपाही की हालत गंभीर

amroha sipahi attack
अमरोहा

अमरोहा पुलिस होली के लिए अलर्ट, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

amroha police holi alert 2026
अमरोहा

मुंह दिखाई में घूंघट उठाते ही दुल्हन का ‘खौफनाक’ सच आया सामने! 60 साल के दूल्हे के उड़ गए होश..

fake bride marriage scam amroha elderly
अमरोहा

थाने में युवक को बेरहमी से पीटा, 6 महीने बाद वीडियो से खुला राज; एसपी के सख्त एक्शन से हिला पुलिस विभाग

amroha police beat youth video action
अमरोहा

अमरोहा कोर्ट को फिर उड़ाने की मिली धमकी! 10 दिन में दूसरी बार ईमेल से फैली सनसनी, खाली कराई गई कचहरी

amroha court bomb threat email alert
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.