अमरोहा की सुरभि यादव ने UPSC में हासिल की 14वीं रैंक, गांव से निकलकर LBSNAA के सफर पर

सुरभि यादव केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी काफी सक्रिय रही हैं। उन्हें Warli Art में खास रुचि है और वह बेकिंग करना भी पसंद करती हैं। इसके अलावा उन्हें बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है और वह खेल जगत की खबरों से भी अपडेट रहती हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। ‘राइट टू एबॉर्शन’ जैसे संवेदनशील विषय पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने पुरस्कार जीते हैं।