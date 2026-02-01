अमरोहा कोर्ट को फिर उड़ाने की मिली धमकी! 10 दिन में दूसरी बार ईमेल से फैली सनसनी, खाली कराई गई कचहरी

बताया जा रहा है कि इससे पहले 16 फरवरी को भी जिला न्यायालय की विभागीय ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। उस मेल में तमिलनाडु में ईडब्ल्युएस आरक्षण लागू किए जाने का विरोध करते हुए आरक्षण समाप्त न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। मेल में यह भी दावा किया गया था कि न्यायालय के भीतर बम रखा गया है और दोपहर 12:15 बजे तक पूरी कचहरी खाली करा लेने को कहा गया था।