लखनऊ लाठीचार्ज के खिलाफ अमरोहा में कांग्रेस का सत्याग्रह, गांधी प्रतिमा पर लोकतंत्र की हुंकार

कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई करना सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। नेताओं ने कहा कि जब नागरिक अपने अधिकारों की बात करते हैं तो सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि बल प्रयोग का। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं।