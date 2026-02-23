अमरोहा में भारी बवाल: BJP विधायक की गाड़ी पर पथराव, नशे में धुत उपद्रवियों का तांडव, चौकी इंचार्ज सस्पेंड!

पकड़े गए युवकों के बारे में वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश मौर्य ने निलंबन से पहले बताया था कि दोनों युवक शराब के अत्यधिक नशे में थे, जिसके कारण वे हंगामा कर रहे थे। हालांकि, विधायक राजीव तरारा ने इस मामले को केवल सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश करार दिया है। उन्होंने थाने में हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में तहरीर दी है। विधायक का स्पष्ट कहना है कि उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है।