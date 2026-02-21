अमरोहा में फूटा भाजपा युवा मोर्चा का गुस्सा: राहुल गांधी का पुतला फूंक ‘देशद्रोह’ के मुकदमे की उठाई मांग

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो के जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश की गरिमा और एकता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में आयोजित समिट के दौरान कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सुनियोजित तरीके से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। चौधरी ने जोर देकर कहा, "देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जो लोग विदेशी मंचों पर जाकर अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।"