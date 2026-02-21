21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

अमरोहा

अमरोहा में फूटा भाजपा युवा मोर्चा का गुस्सा: राहुल गांधी का पुतला फूंक ‘देशद्रोह’ के मुकदमे की उठाई मांग

Amroha News: एआई समिट विवाद को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला फूंक देशद्रोह के मुकदमे की मांग की है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 21, 2026

bjp protest rahul gandhi ai summit amroha

अमरोहा में फूटा भाजपा युवा मोर्चा का गुस्सा..

BJP Protest Rahul Gandhi Amroha: शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने न केवल राहुल गांधी का पुतला दहन किया, बल्कि जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और सरकार को ज्ञापन भेजकर इस पूरे प्रकरण में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

कलेक्ट्रेट में गूंजे विरोध के स्वर

शनिवार सुबह से ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में अमरोहा कलेक्ट्रेट पर एकत्र होने लगे थे। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे और कांग्रेस विरोधी नारों वाली तख्तियां थीं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन तब और उग्र हो गया जब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कलेक्ट्रेट परिसर 'भारत माता की जय' और 'देशद्रोहियों को सजा दो' के नारों से गूंज उठा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आलोचना करना शर्मनाक

इस पूरे विवाद की जड़ में हाल ही में आयोजित 'एआई समिट' (AI Summit) को बताया जा रहा है। भाजयुमो का आरोप है कि इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने भारत की विकासशील और प्रगतिशील छवि को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में विपक्षी नेताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आलोचना करना शर्मनाक है।

देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो के जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश की गरिमा और एकता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में आयोजित समिट के दौरान कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सुनियोजित तरीके से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। चौधरी ने जोर देकर कहा, "देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जो लोग विदेशी मंचों पर जाकर अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।"

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के अंत में युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि एआई समिट के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चुप नहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

21 Feb 2026 06:10 pm

