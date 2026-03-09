9 मार्च 2026,

सोमवार

अमरोहा

अमरोहा की मटर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 6 महिला श्रमिकों की हालत बिगड़ी; फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

Amroha News: अमरोहा जिले के चांदपुर बाइपास स्थित एक मटर फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस के संपर्क में आने से छह महिला श्रमिकों की तबीयत बिगड़ गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Mar 09, 2026

amroha pea factory ammonia gas leak

अमरोहा की मटर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव..

Pea factory ammonia gas leak Amroha: यूपी के अमरोहा शहर के चांदपुर बाइपास मार्ग स्थित एक मटर प्रोसेसिंग फैक्ट्री में रविवार शाम अमोनिया गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। गैस लीक होने से वहां काम कर रहीं कई महिला श्रमिकों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फैक्ट्री परिसर में मौजूद कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत और घबराहट महसूस होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत सभी कर्मचारियों को बाहर निकालने का निर्णय लिया।

पैकिंग के दौरान हुआ गैस रिसाव

जानकारी के अनुसार, यह घटना चांदपुर बाइपास मार्ग पर स्थित एक मटर फैक्ट्री की है। रविवार शाम करीब छह बजे फैक्ट्री में मटर को फ्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अमोनिया गैस सिलेंडर से अचानक गैस लीक होने लगी। उस समय फैक्ट्री के अंदर करीब 12 महिला श्रमिक मटर की पैकिंग का काम कर रही थीं। गैस फैलते ही कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।

छह महिला श्रमिकों की हालत बिगड़ी

गैस रिसाव के दौरान छह महिला श्रमिकों की हालत ज्यादा खराब हो गई। बताया गया कि कुछ महिलाएं अर्द्धबेहोशी की स्थिति में पहुंच गईं। यह देख अन्य कर्मचारियों ने शोर मचाकर लोगों को सतर्क किया और प्रभावित महिलाओं को तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकाला। इस घटना से वहां मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में भी घबराहट फैल गई।

प्रभावित महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत घायल महिला श्रमिकों को इलाज के लिए नगर के वारसी क्लीनिक में भर्ती कराया। प्रभावित महिलाओं की पहचान गीता, अनीता, आरती, अंजू, अलका और नेहा के रूप में हुई है, जो गांव चुचैला की निवासी बताई जा रही हैं। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने की पुष्टि की और कुछ समय बाद सभी को घर भेज दिया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

गैस रिसाव की सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। प्रभारी निरीक्षक अमरपाल सिंह ने बताया कि अमोनिया गैस के सिलेंडर से रिसाव हुआ था, जिसे विशेषज्ञों की मदद से कुछ ही देर में नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल फैक्ट्री में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू

घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि गैस सिलेंडर से रिसाव किस कारण हुआ और सुरक्षा मानकों का पालन सही तरीके से हो रहा था या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

फैक्ट्री संचालक ने कही यह बात

फैक्ट्री संचालक मनीष चौधरी ने बताया कि वह इस समय हरियाणा में हैं और उन्हें घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

Published on:

09 Mar 2026 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा की मटर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 6 महिला श्रमिकों की हालत बिगड़ी; फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

