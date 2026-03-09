अमरोहा की मटर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 6 महिला श्रमिकों की हालत बिगड़ी; फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

Pea factory ammonia gas leak Amroha: यूपी के अमरोहा शहर के चांदपुर बाइपास मार्ग स्थित एक मटर प्रोसेसिंग फैक्ट्री में रविवार शाम अमोनिया गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। गैस लीक होने से वहां काम कर रहीं कई महिला श्रमिकों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फैक्ट्री परिसर में मौजूद कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत और घबराहट महसूस होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत सभी कर्मचारियों को बाहर निकालने का निर्णय लिया।