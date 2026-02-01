अमरोहा के युवा कलाकार का बजट संदेश: दीवार पर उकेरी उम्मीदों की तस्वीर, देश की खुशहाली की कामना

इस विशाल चित्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आकृति के साथ-साथ भारतीय सैनिक, खेतों में लहलहाती फसलें और मेहनत करते किसान को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। जुहैब खान ने इन प्रतीकों के जरिए देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका को सामने रखा है। उनका मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र वही होता है, जहां सीमाएं सुरक्षित हों और किसानों को उनका हक व सम्मान मिले।