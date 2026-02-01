अमरोहा के युवा कलाकार का बजट संदेश: दीवार पर उकेरी उम्मीदों की तस्वीर, देश की खुशहाली की कामना

अमरोहा के युवा कलाकार का बजट संदेश | Image Video Grab
Artist wall art budget hopes Amroha: केंद्रीय बजट से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक अनोखी पहल सामने आई है, जहां युवा चित्रकार जुहैब खान ने अपनी कला के माध्यम से देश की खुशहाली और विकास की कामना की है।
उन्होंने शहर की एक दीवार पर कोयले की मदद से लगभग छह फीट ऊंचा और आकर्षक चित्र उकेरा, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कलाकृति न केवल उनकी रचनात्मकता को दर्शाती है, बल्कि बजट से जुड़ी आम जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं को भी उजागर करती है।
इस विशाल चित्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आकृति के साथ-साथ भारतीय सैनिक, खेतों में लहलहाती फसलें और मेहनत करते किसान को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। जुहैब खान ने इन प्रतीकों के जरिए देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका को सामने रखा है। उनका मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र वही होता है, जहां सीमाएं सुरक्षित हों और किसानों को उनका हक व सम्मान मिले।
चित्रकार जुहैब खान का कहना है कि उनका यह प्रयास सरकार तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में किसानों की मजबूती, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और देश की सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके अनुसार, अगर ये तीनों स्तंभ मजबूत होंगे तो आम जनता को राहत मिलेगी और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
अमरोहा नगर के निवासी जुहैब खान अब तक एक हजार से अधिक चित्र बना चुके हैं। उनकी कला सामाजिक विषयों, राष्ट्रीय मुद्दों और जनभावनाओं को सामने लाने का माध्यम बन चुकी है। स्थानीय लोग उनकी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और मानते हैं कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
