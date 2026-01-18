यूपी के इस जिले में पागल कुत्ते का कहर, 7 लोगों को काट फैलाई दहशत; खेतों तक जाना हुआ मुश्किल

ग्रामीण मेवाराम ने बताया कि वह रविवार सुबह करीब छह बजे लघु शंका के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी अचानक एक तेज़ी से दौड़ता हुआ कुत्ता उन पर झपट पड़ा। कुत्ते ने मेवाराम के कान पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद कुत्ता गांव की गलियों में दौड़ता रहा और रास्ते से गुजर रहे नौबाहर, ताराचंद, नैनसुख, जोगिंदर, शिवानी और रजनी पर भी हमला कर उन्हें काट लिया। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई।