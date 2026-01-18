यूपी के इस जिले में पागल कुत्ते का कहर, 7 लोगों को काट फैलाई दहशत; खेतों तक जाना हुआ मुश्किल

यूपी के इस जिले में पागल कुत्ते का कहर | AI Generated Image
Dog Attack Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के लुहारी खादर गांव में रविवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक पागल कुत्ते ने एक के बाद एक सात ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। घायल ग्रामीणों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
ग्रामीण मेवाराम ने बताया कि वह रविवार सुबह करीब छह बजे लघु शंका के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी अचानक एक तेज़ी से दौड़ता हुआ कुत्ता उन पर झपट पड़ा। कुत्ते ने मेवाराम के कान पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद कुत्ता गांव की गलियों में दौड़ता रहा और रास्ते से गुजर रहे नौबाहर, ताराचंद, नैनसुख, जोगिंदर, शिवानी और रजनी पर भी हमला कर उन्हें काट लिया। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई।
हमले के बाद ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े, लेकिन वह गांव से निकलकर पास के जंगल की ओर भाग गया। लोगों का कहना है कि कुत्ता पागल अवस्था में है और कभी भी दोबारा गांव में लौट सकता है। इसी आशंका के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं।
घायलों को सीएचसी में भर्ती कर डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार के साथ सभी को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया। चिकित्सकों ने घायलों की स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। वहीं, कुत्ते के डर से ग्रामीण खेतों में जाने से भी बच रहे हैं, जिससे उनके रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी क्षेत्र में आवारा कुत्ते कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने और गांव को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
