एक के बाद एक गिरते गए बाइक सवार… अमरोहा की सड़क पर अचानक हुआ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

Bike Viral Video Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सामने आया यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बछरायूं इलाके की एक मुख्य सड़क पर हल्की बारिश के बाद ऐसा हालात बन गए कि वहां से गुजरने वाले बाइक सवार एक के बाद एक फिसलते चले गए।
सड़क पर जमी मिट्टी और शुगर मिल से निकलने वाली गंदगी बारिश के पानी के साथ मिलकर बेहद चिकनी परत में बदल गई। यह परत किसी पॉलिश की गई सतह की तरह फिसलन भरी हो गई, जिससे बाइक चालकों के लिए संतुलन बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही लोगों ने सड़क पर ब्रेक लगाया, बाइक के टायर फिसलने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़क पर गिरने वालों की कतार लग गई। कई लोग संभलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि पैर रखते ही संतुलन बिगड़ जाता। राहगीरों ने एक-दूसरे को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए।
इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार धीरे-धीरे सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और अचानक फिसलकर गिर जाते हैं। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सबसे पहले एक ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर जमी कीचड़, मिट्टी और मलबे को हटवाया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, जिसने पूरे इलाके में पानी का तेज छिड़काव कर सड़क को अच्छी तरह से धोया। सफाई के बाद ही सड़क पर यातायात को धीरे-धीरे बहाल किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली।
हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह मामला स्थानीय व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क की नियमित सफाई और निगरानी होती, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। फिलहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे से सड़क पर गंदगी और मिट्टी जमा न होने देने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा।
अमरोहा
