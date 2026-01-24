24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

एक के बाद एक गिरते गए बाइक सवार… अमरोहा की सड़क पर अचानक हुआ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

Amroha News: अमरोहा में बारिश के बाद सड़क पर जमी मिट्टी और शुगर मिल की गंदगी से भारी फिसलन हो गई, जिससे एक के बाद एक बाइक सवार गिरते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jan 24, 2026

amroha road slippery bike riders fall video

एक के बाद एक गिरते गए बाइक सवार...

Bike Viral Video Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सामने आया यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बछरायूं इलाके की एक मुख्य सड़क पर हल्की बारिश के बाद ऐसा हालात बन गए कि वहां से गुजरने वाले बाइक सवार एक के बाद एक फिसलते चले गए।

सड़क पर जमी मिट्टी और शुगर मिल से निकलने वाली गंदगी बारिश के पानी के साथ मिलकर बेहद चिकनी परत में बदल गई। यह परत किसी पॉलिश की गई सतह की तरह फिसलन भरी हो गई, जिससे बाइक चालकों के लिए संतुलन बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया।

वीडियो हुआ वायरल

पल भर में बदली सड़क की तस्वीर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही लोगों ने सड़क पर ब्रेक लगाया, बाइक के टायर फिसलने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़क पर गिरने वालों की कतार लग गई। कई लोग संभलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि पैर रखते ही संतुलन बिगड़ जाता। राहगीरों ने एक-दूसरे को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए।

वायरल वीडियो ने खोली प्रशासन की आंखें

इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार धीरे-धीरे सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और अचानक फिसलकर गिर जाते हैं। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई।

पुलिस और फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सबसे पहले एक ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर जमी कीचड़, मिट्टी और मलबे को हटवाया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, जिसने पूरे इलाके में पानी का तेज छिड़काव कर सड़क को अच्छी तरह से धोया। सफाई के बाद ही सड़क पर यातायात को धीरे-धीरे बहाल किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली।

बड़ा हादसा टला, लेकिन सवाल कायम

हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह मामला स्थानीय व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क की नियमित सफाई और निगरानी होती, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। फिलहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे से सड़क पर गंदगी और मिट्टी जमा न होने देने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / एक के बाद एक गिरते गए बाइक सवार… अमरोहा की सड़क पर अचानक हुआ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौनी अमावस्या पर आस्था का संगम: ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में उमड़ा हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब!

mauni amavasya ganga snan amroha 2026
अमरोहा

यूपी के इस जिले में पागल कुत्ते का कहर, 7 लोगों को काट फैलाई दहशत; खेतों तक जाना हुआ मुश्किल

amroha dog attack seven injured village
अमरोहा

Amroha Accident: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर भीषण टक्कर, 10 वाहन भिड़े, 15 से ज्यादा घायल

amroha fog accident nh9 10 vehicles crash
अमरोहा

7 गाड़ियां आपस में भिड़ीं: मची अफरा-तफरी, एंबुलेंस दौड़ीं, यातायात ठप; घने कोहरे ने नेशनल हाईवे-9 पर बरपाया कहर

amroha nh9 fog 7 vehicle accident news
अमरोहा

अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, किया गया जमींदोज, दुकानदारों में मचा हड़कंप

अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में चला अभियान फोटो सोर्स- पत्रिका
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.