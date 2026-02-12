अमरोहा में गरजे जयंत चौधरी: कौशल महोत्सव से किसानों के धरने तक, बजट और NDA एकजुटता पर दिया संदेश

अमरोहा में गरजे जयंत चौधरी | Image - X/@jayantrld
Jayant Chaudhary Amroha: राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी गुरुवार को अमरोहा पहुंचे, जहां उनका दौरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए किसानों और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया।
गजरौला के शिव इंटर कॉलेज में आयोजित कौशल महोत्सव में जयंत चौधरी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इस बार के बजट में रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और कौशल विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
उनका कहना था कि जब युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना है।
गजरौला की फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ पिछले 60 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर भी जयंत चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनेंगे। उन्होंने किसानों की जागरूकता को लोकतंत्र की मजबूती बताया और कहा कि किसानों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पर्यावरण और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और गठबंधन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर जनता एनडीए के साथ है। उनके इस बयान को चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
अपने दौरे के दौरान जयंत चौधरी ने मालीखेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
