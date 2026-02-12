अमरोहा में गरजे जयंत चौधरी: कौशल महोत्सव से किसानों के धरने तक, बजट और NDA एकजुटता पर दिया संदेश

गजरौला की फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ पिछले 60 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर भी जयंत चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनेंगे। उन्होंने किसानों की जागरूकता को लोकतंत्र की मजबूती बताया और कहा कि किसानों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पर्यावरण और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।