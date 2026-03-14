यूपी के इस जिले में गैस सिलिंडर के लिए मची अफरा-तफरी, एजेंसियों पर उमड़ी भीड़ से बिगड़े हालात, बुलानी पड़ी पुलिस

सुबह करीब आठ बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। कई लोग अपने खाली सिलिंडर लेकर पहुंचे थे तो कुछ लोग केवल वाउचर लेने के लिए कतार में खड़े थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, कतारें और लंबी होती चली गईं। एजेंसी के ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से गैस बुकिंग कराई हुई थी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलिंडर देने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था संभालना कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया।