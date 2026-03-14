यूपी के इस जिले में गैस सिलिंडर के लिए मची अफरा-तफरी, एजेंसियों पर उमड़ी भीड़ से बिगड़े हालात, बुलानी पड़ी पुलिस

यूपी के इस जिले में गैस सिलिंडर के लिए मची अफरा-तफरी | AI Generated Image
Gas Cylinder Chaos UP: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में शुक्रवार को गैस सिलिंडर वितरण को लेकर अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए। सीओ कार्यालय के पास स्थित भारत गैस एजेंसी और गजरौला गैस सर्विस पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि एजेंसी परिसर और आसपास का इलाका पूरी तरह भर गया। हालात तब बिगड़ने लगे जब लंबा इंतजार कर रहे लोगों का धैर्य जवाब देने लगा और कुछ उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
सुबह करीब आठ बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। कई लोग अपने खाली सिलिंडर लेकर पहुंचे थे तो कुछ लोग केवल वाउचर लेने के लिए कतार में खड़े थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, कतारें और लंबी होती चली गईं। एजेंसी के ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से गैस बुकिंग कराई हुई थी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलिंडर देने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था संभालना कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया।
सीओ कार्यालय के पास स्थित भारत गैस एजेंसी पर अचानक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पहुंचने से कर्मचारियों के सामने व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो गया। लोग जल्दी सिलिंडर मिलने की उम्मीद में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के साथ ही कुछ उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए शोर-शराबा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख एजेंसी कर्मचारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया।
इसी दौरान गजरौला गैस सर्विस के गोदाम पर भी हालात लगभग ऐसे ही बने रहे। सुबह से लाइन में लगे उपभोक्ताओं का धैर्य धीरे-धीरे टूटने लगा। काफी देर तक सिलिंडर न मिलने से नाराज लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ उपभोक्ता एजेंसी कर्मचारियों से उलझ पड़े और स्थिति मारपीट तक पहुंचने की नौबत आ गई। माहौल बिगड़ता देख एजेंसी संचालक मधु चतुर्वेदी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाकर व्यवस्था बनाने की कोशिश की और लाइन में लगकर सिलिंडर लेने की अपील की। करीब 11:30 बजे गैस सिलिंडरों की खेप एजेंसी पर पहुंची, जिसके बाद वितरण शुरू कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में धीरे-धीरे हालात सामान्य हुए और उपभोक्ताओं को सिलिंडर दिए जाने लगे। हालांकि सुबह से इंतजार कर रहे कई लोगों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की।
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