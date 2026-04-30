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अमरोहा पुलिस का बड़ा एक्शन: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचे शातिर

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुई बाइक चोरी का पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 30, 2026

amroha police arrest two bike thieves

अमरोहा पुलिस का बड़ा एक्शन | Image - X/@amrohapolice

Two bike thieves arrested:अमरोहा जिले के थाना हसनपुर क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और तेजी का उदाहरण मानी जा रही है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूचना तंत्र का सहारा लेते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। लगातार प्रयास और सटीक रणनीति के चलते पुलिस ने कम समय में ही मामले का पर्दाफाश कर दिया।

घटना का खुलासा

पुलिस ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को वादी गोविंद कुमार निवासी ग्राम कमालपुर सराय शाहपुर, थाना हयातनगर, जनपद संभल ने अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना ग्राम सिरसा गुर्जर में हुई थी, जहां से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच बनाई गई।

बंद पड़े पेट्रोल पंप से दबोचे गए आरोपी

पुलिस टीम ने गजरौला रोड स्थित एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगत सिंह पुत्र चुन्ना और राजू पुत्र शिवकुवर, दोनों निवासी ग्राम सिरसा गुर्जर थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर UP38B 6788) बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बरामदगी के साथ ही आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

अन्य मामलों से कनेक्शन खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है, साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनका किसी अन्य चोरी की घटनाओं से भी संबंध तो नहीं है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जा सके।

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Published on:

30 Apr 2026 05:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा पुलिस का बड़ा एक्शन: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचे शातिर

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