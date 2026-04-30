अमरोहा पुलिस का बड़ा एक्शन: बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचे शातिर

Two bike thieves arrested:अमरोहा जिले के थाना हसनपुर क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और तेजी का उदाहरण मानी जा रही है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूचना तंत्र का सहारा लेते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। लगातार प्रयास और सटीक रणनीति के चलते पुलिस ने कम समय में ही मामले का पर्दाफाश कर दिया।