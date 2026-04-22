22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, डीएम के सख्त निर्देश

Amroha News: यूपी के अमरोहा में 25 से 27 अप्रैल तक होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 28,224 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Aman Pandey

Apr 22, 2026

amroha homeguard exam 2026 security arrangements

अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी..

Homeguard Exam 2026: अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

तीन दिनों में होगी परीक्षा

यह भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 28,224 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन जनपद के 10 केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक पाली में 4,704 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न होगी, पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।

महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिला अभ्यर्थियों की जांच केवल महिला कार्मिकों द्वारा ही की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित

डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली और उचित प्रकाश की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। कक्ष निरीक्षकों को पहले से ब्रीफिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

कड़े प्रतिबंधों के साथ नकल पर पूर्ण रोक

परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, कैमरा, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, यूएसबी ड्राइव, वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, पेन और आईडी कार्ड के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाएगा।

पुलिस बल और यातायात व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने स्पष्ट किया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा प्रशासन की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Apr 2026 10:31 am

Published on:

22 Apr 2026 10:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, डीएम के सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: CEIR पोर्टल से 149 खोए मोबाइल बरामद, 28 लाख की संपत्ति मालिकों को लौटाई

amroha police recovered 149 lost mobile phones
अमरोहा

अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत, एक के पैर में धंसी गोली, सिपाही भी जख्मी

अमरोहा

अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान: मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेल्मेट और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

amroha traffic police challan campaign 613 action
अमरोहा

अमरोहा कोर्ट का बड़ा एक्शन: साढ़े तीन साल की बच्ची के रेपिस्ट को 60 दिन में उम्रकैद, 70 हजार का लगाया जुर्माना

amroha rape case life imprisonment 60 days
अमरोहा

नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर फैक्ट्री पर पुलिस का पहरा

amroha high alert after noida labour protest
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.