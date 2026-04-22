अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, डीएम के सख्त निर्देश

यह भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 28,224 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन जनपद के 10 केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक पाली में 4,704 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न होगी, पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।