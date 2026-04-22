अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, डीएम के सख्त निर्देश

अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी..
Homeguard Exam 2026: अमरोहा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
यह भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 28,224 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन जनपद के 10 केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक पाली में 4,704 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न होगी, पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिला अभ्यर्थियों की जांच केवल महिला कार्मिकों द्वारा ही की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली और उचित प्रकाश की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। कक्ष निरीक्षकों को पहले से ब्रीफिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, कैमरा, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, यूएसबी ड्राइव, वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, पेन और आईडी कार्ड के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने स्पष्ट किया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा प्रशासन की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो।
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