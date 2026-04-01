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अमरोहा

नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर फैक्ट्री पर पुलिस का पहरा

Amroha News: नोएडा में मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिले की सभी फैक्ट्रियों में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 17, 2026

amroha high alert after noida labour protest

नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा | Image - FB/@SPAmroha

Noida Labour Protest: नोएडा में हाल ही में हुए मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए व्यापक स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को पहले ही रोका जा सके।

औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी चौकसी

जिले के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। प्रशासन ने करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जो अलग-अलग स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। खासकर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और गश्त को भी तेज कर दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

पुलिस का दावा- हालात पूरी तरह नियंत्रण में

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल अमरोहा जिले में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हालांकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हर पहलू पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है।

फैक्ट्री प्रबंधन को दिए गए सख्त निर्देश

प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन को भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्हें अपने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, कर्मचारियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया है। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा गार्ड्स को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जनता से अपील- अफवाहों से रहें दूर

प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से दूर रहें। यदि किसी को कहीं भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जिले में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके।

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Published on:

17 Apr 2026 07:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर फैक्ट्री पर पुलिस का पहरा

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