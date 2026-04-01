नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर फैक्ट्री पर पुलिस का पहरा

Noida Labour Protest: नोएडा में हाल ही में हुए मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए व्यापक स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को पहले ही रोका जा सके।