प्लॉट दिखाने के बहाने किडनैपिंग और व्हाट्सएप पर फिरौती! अमरोहा पुलिस ने 25 हजार का इनामी बदमाश दबोचा

इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम जनता से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है।