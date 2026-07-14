अमरोहा में सिपाही ने कार से 2 को कुचला, टायर निकलने के बाद भी हाईवे पर दौड़ाई गाड़ी, ग्रामीणों ने की पिटाई

देर रात हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसकी क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है।





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