अमरोहा पुलिस का ‘ऑपरेशन दहन’ सफल, ₹15.5 करोड़ के नशीले पदार्थ किए नष्ट; तस्करों में मचा हड़कंप

Police Destroys Drugs Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमरोहा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में विभिन्न थानों में दर्ज मामलों से संबंधित जब्त मादक पदार्थों को विधिक प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया है।