मौत बनकर दौड़ा ट्रक: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट, मासूम बच्चे समेत 3 की मौत से मचा कोहराम

Delhi Dehradun Highway Accident: यूपी के मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में शनिवार सुबह दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक महिला, एक पुरुष और लगभग आठ वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोग भी यह मंजर देखकर सन्न रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थीं। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है।