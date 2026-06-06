मौत बनकर दौड़ा ट्रक: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट, मासूम बच्चे समेत 3 की मौत से मचा कोहराम

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट
Delhi Dehradun Highway Accident: यूपी के मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में शनिवार सुबह दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक महिला, एक पुरुष और लगभग आठ वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोग भी यह मंजर देखकर सन्न रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थीं। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा मोटरसाइकिल पर सवार होकर रामपुर तिराहे की ओर से छपार की तरफ जा रहे थे। जब उनकी बाइक सिसौना मार्ग के निकट पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और तीनों सवार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।
दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला, पुरुष और बच्चे को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ट्रक के नीचे आने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन जब तक राहत टीम पहुंची, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।
दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वाहन के दस्तावेजों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के कारणों और चालक की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। साथ ही दुर्घटना की विस्तृत जांच भी की जा रही है।
मृतकों के पास से कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उनकी पहचान स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में उनका मोबाइल फोन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। फिलहाल आसपास के जिलों और थानों को सूचना भेजी गई है तथा लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।
पुलिस अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि मृतक महिला, पुरुष और बच्चा आपस में किस रिश्ते से जुड़े हुए थे। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि वे एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पहचान स्थापित होने के बाद ही उनके पारिवारिक संबंधों और यात्रा के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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