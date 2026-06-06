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मासूम बेटी पर पिता की ज्यादती: ब्लीडिंग देखकर मां के उड़े होश, कानपुर में बच्ची ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

Kanpur Crime: कानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता अपनी ही 11 साल की मासूम बेटी को मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाकर पिछले कई महीनों से गलत काम कर रहा था।

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कानपुर

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Mohd Danish

Jun 06, 2026

kanpur father arrested for crime 11 year old daughter

मासूम बेटी पर पिता की ज्यादती

Father Arrested for Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा दिल दहला देने वाला और रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक कसाई पिता अपनी ही 11 साल की मासूम और बेबस बेटी को मोबाइल फोन पर अश्लील (गंदी) फिल्में दिखाकर पिछले कई महीनों से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश तब हुआ जब बच्ची के नाजुक अंगों से लगातार खून बहने लगा।

अपनी लाडली की यह हालत देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने बिना देर किए समाज और लोक-लाज की परवाह छोड़, हैवान बन चुके पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

प्रेम विवाह से शुरू हुई खुशहाल जिंदगी

घटना कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला के अनुसार, वह ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखती है। साल 2014 में उसने दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। दोनों की जिंदगी सही ढर्रे पर चल रही थी। साल 2015 में महिला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो अब 11 साल की हो चुकी है। इस बेटी के जन्म के करीब आठ साल बाद दोनों को एक बेटा भी हुआ। परिवार में सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिख रहा था, लेकिन इस खुशहाली के पीछे घर का मुखिया ही एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे रहा था और अपनी ही मासूम बेटी की जिंदगी को नर्क बना रहा था।

समारोह में अचानक सामने आया खौफनाक सच

इस रूह कंपा देने वाली हकीकत का खुलासा बीते मंगलवार को हुआ। महिला अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर लखनऊ में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गई थी। समारोह के दौरान अचानक 11 साल की बेटी के नाजुक अंगों से तेजी से खून रिसने लगा। बच्ची को दर्द से तड़पता और ब्लीडिंग होता देख मां बुरी तरह घबरा गई। वह आनन-फानन में मासूम को पास के ही एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने जब बच्ची की गहनता से जांच की, तो उन्होंने जो आशंका जताई उसने मां को सुन्न कर दिया।

मासूम ने खोली पिता की पोल

शुरुआत में तो डॉक्टरों की बातें सुनकर मां को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर में ऐसा कोई राक्षस छुपा है। लेकिन डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी के बाद उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सहमी और डरी हुई बेटी को गले से लगाया, उसे प्यार किया और पूरा भरोसा दिया कि वह सुरक्षित है। जब मां ने दुलार से पूरी बात पूछी, तो मासूम फफक-फफक कर रो पड़ी। बच्ची ने रोते हुए अपने सगे पिता की उस घिनौनी करतूत की पूरी कहानी बयां कर दी, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बच्ची ने बताया कि पिछले कई महीनों से जब भी मां घर से बाहर जाती थी और वह घर में अकेली होती थी, तो पिता उसे मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाता था और उसके साथ गलत काम करता था।

आरोपी सलाखों के पीछे

पति की इस हैवानियत और घिनौने चेहरे को जानने के बाद मां ने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी मासूम बेटी को उस दरिंदे के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कराने और पति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की ठान ली। लखनऊ से कानपुर लौटते ही महिला गुरुवार की रात सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। मां की तहरीर पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिना एक पल गंवाए तत्परता दिखाई और आरोपी पिता को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया जारी

इस पूरे मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता का डॉक्टरों की देखरेख में विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

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Published on:

06 Jun 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मासूम बेटी पर पिता की ज्यादती: ब्लीडिंग देखकर मां के उड़े होश, कानपुर में बच्ची ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

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