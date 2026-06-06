मासूम बेटी पर पिता की ज्यादती: ब्लीडिंग देखकर मां के उड़े होश, कानपुर में बच्ची ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

शुरुआत में तो डॉक्टरों की बातें सुनकर मां को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर में ऐसा कोई राक्षस छुपा है। लेकिन डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी के बाद उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सहमी और डरी हुई बेटी को गले से लगाया, उसे प्यार किया और पूरा भरोसा दिया कि वह सुरक्षित है। जब मां ने दुलार से पूरी बात पूछी, तो मासूम फफक-फफक कर रो पड़ी। बच्ची ने रोते हुए अपने सगे पिता की उस घिनौनी करतूत की पूरी कहानी बयां कर दी, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बच्ची ने बताया कि पिछले कई महीनों से जब भी मां घर से बाहर जाती थी और वह घर में अकेली होती थी, तो पिता उसे मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाता था और उसके साथ गलत काम करता था।