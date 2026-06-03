3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

Moradabad Accident: मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jun 03, 2026

moradabad bus bike accident one dead two injured

मुरादाबाद में बस की टक्कर से युवक की मौत

Moradabad Bus Bike Accident: यूपी के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सिरसवा हरचन्द गांव के मोड़ पर हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मूंढापांडे थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर भीला निवासी सोनू अपने दो दोस्तों हुसैन और रहीम के साथ मोटरसाइकिल से जनपद रामपुर के टांडा क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहा था। बुधवार सुबह करीब आठ बजे, जब उनकी बाइक भगतपुर थाना क्षेत्र के सिरसवा हरचन्द गांव के मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की गति काफी तेज थी, जिसके कारण बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

टक्कर के बाद सड़क पर बिखर गए तीनों युवक

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही तीनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। घायल युवकों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर तीनों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पहुंचाया। सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

गंभीर हालत में अस्पताल किया गया रेफर

सीएचसी टांडा में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने तीनों युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए फोटोन अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने सोनू की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हुसैन और रहीम का इलाज जारी है। दोनों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।

परिवार में मचा कोहराम

सोनू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि सोनू रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। गांव में भी शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं। मृतक के भाई महेंद्र ने थाना भगतपुर में तहरीर देकर बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बस कब्जे में, फरार चालक की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें
moradabad encroachment removal drive

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 10:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

truck hit punctured car six family members injured moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

moradabad encroachment removal drive
मुरादाबाद

मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा: NIA के डिप्टी एसपी की दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Moradabad Accident
मुरादाबाद

दिल दुखाने वालों से जन्नत में होगी मुलाकात, कहकर युवक ने खुद को मारी गोली, मुरादाबाद के गांव में पसरा मातम

moradabad youth live suicide shot himself case
मुरादाबाद

यूपी के 56 जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, अगले 12 घंटों में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव

up weather thunderstorms rain expected in next 12 hours
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.