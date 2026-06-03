मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

Moradabad Bus Bike Accident: यूपी के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने बस चालक पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।