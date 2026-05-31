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मुरादाबाद

मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लाइन पार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 31, 2026

moradabad encroachment removal drive

मुरादाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया (फोटो-पत्रिका)

Bulldozer Action Moradabad: मुरादाबाद में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने रविवार को एक बड़ा अभियान चलाया। थाना मंझोला क्षेत्र के लाइन पार इलाके में नगर निगम की टीम पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ते के साथ पहुंची और सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल देखने को मिला और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

अभियान शुरू होते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप

नगर निगम की टीम के साथ बुलडोजर और अन्य संसाधन भी मौके पर मौजूद रहे। जैसे ही अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों और ठेला संचालकों ने कार्रवाई की जानकारी मिलते ही अपने सामान को स्वयं हटाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने अस्थायी ढांचे और सड़क किनारे लगाए गए शेड भी खुद ही हटाने में भलाई समझी ताकि उन्हें भारी नुकसान का सामना न करना पड़े।

बुलडोजर से हटाए गए अवैध निर्माण

कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी निर्माण, अवैध टीन शेड, चबूतरे और अन्य अतिक्रमणों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर यातायात और आम लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। ऐसे सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की गई।

यातायात व्यवस्था सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था और लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।

भविष्य में भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी शहर के अलग-अलग इलाकों में इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण दोबारा किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की है।

पुलिस मौजूदगी में हुई कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिसकर्मियों ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बनाए रखी और कानून-व्यवस्था को सुचारु रखा। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी प्रकार के विरोध या विवाद की गंभीर सूचना सामने नहीं आई।

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई सामने

नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। आम नागरिकों और राहगीरों ने सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल का स्वागत किया और इसे शहर के हित में बताया। वहीं, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, उनमें नाराजगी भी देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और शहर को व्यवस्थित तथा सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

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Published on:

31 May 2026 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

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