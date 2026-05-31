मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

Bulldozer Action Moradabad: मुरादाबाद में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने रविवार को एक बड़ा अभियान चलाया। थाना मंझोला क्षेत्र के लाइन पार इलाके में नगर निगम की टीम पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ते के साथ पहुंची और सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल देखने को मिला और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।