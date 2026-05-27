ईद से पहले सड़कों पर नमाज पर बोले सपा नेता एसटी हसन, कहा- नियम सबके लिए बराबर हों, भेदभाव नहीं चलेगा

ST Hasan Statement Bakra Eid 2026: ईद-उल-अजहा से ठीक पहले सड़कों पर नमाज़ को लेकर चल रही राजनीतिक और सामाजिक बहस के बीच मुरादाबाद से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन का बड़ा और बेबाक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून और नियम किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं होते, बल्कि हर नागरिक पर समान रूप से लागू होने चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर सरकार जो भी दिशा-निर्देश जारी करती है, उनका पालन हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को करना चाहिए।