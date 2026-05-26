26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल

Moradabad News: मुरादाबाद के बंगला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने शादी से इनकार से आहत होकर पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

May 26, 2026

moradabad love suicide attempt petrol case

मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास | AI Generated Image

Love Suicide Attempt: मुरादाबाद के बंगला गांव क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला उस समय दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया जब एक युवक ने कथित तौर पर पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से प्रेम संबंध को लेकर मानसिक तनाव में था और शादी को लेकर बनी दूरी उसके लिए लगातार परेशानी का कारण बन रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

परिवार की आंखों से दिखी दर्द भरी कहानी

युवक की मां कंचन के अनुसार, उनका बेटा विशाल एक युवती के संपर्क में था और यह रिश्ता काफी समय से चल रहा था। मां का कहना है कि जब भी शादी की बात होती थी तो सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही शादी से इनकार की स्थिति सामने आती थी, बेटा मानसिक रूप से टूटने लगता था। परिजनों के अनुसार, वह कई बार यह भी कह चुका था कि उसकी जिंदगी इस रिश्ते की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो गई है।

मां का आरोप और टूटते रिश्ते की उलझन

परिवार का आरोप है कि युवती अक्सर उनके घर आती-जाती थी और विशाल से मुलाकात करती थी, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो गया था। मां कंचन का कहना है कि लगातार बदलते व्यवहार और तनाव के कारण उनका बेटा अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सभी आरोप परिजनों के बयान पर आधारित हैं और इसकी पुष्टि अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है।

युवक की भावनात्मक स्थिति और बढ़ता तनाव

घटना के दिन भी विशाल काफी परेशान और बेचैन बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार, मानसिक तनाव के चलते उसने अचानक पेट्रोल पीकर जान देने की कोशिश की। समय रहते परिवार के लोगों ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। डॉक्टरों के मुताबिक उसका इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

युवती पक्ष की चुप्पी और दूसरा पहलू

इस पूरे मामले में युवती या उसके परिवार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की आधिकारिक शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है।

भावनाओं में उलझा रिश्ता

यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि युवा रिश्तों में भावनात्मक असंतुलन और पारिवारिक दबाव किस तरह गंभीर परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। दोनों परिवारों के बीच संवाद और समझ की कमी ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जहां एक तरफ एक जिंदगी अस्पताल में संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ दोनों परिवार भावनात्मक दबाव में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 May 2026 03:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के विमान से निकलने लगा धुआं, एक इंजन बंद, मचा हड़कंप

Deputy CM Brajesh Pathak
मुरादाबाद

Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

petrol diesel price hike
मुरादाबाद

भीषण गर्मी ने ली जान: मुरादाबाद में ट्रैफिक संभालते-संभालते अचानक गिरा जवान, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

moradabad prd jawan heatstroke death
मुरादाबाद

‘मानसिक दिवालियापन से गुजर रही कांग्रेस’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का करारा हमला, कहा- इनको जनता माफ नहीं करेगी

Deputy CM Brajesh Pathak (1)
मुरादाबाद

पहले करंट के झटके… फिर जहर का घूंट! मुरादाबाद में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत

moradabad wife lover murder case up
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.