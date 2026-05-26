शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल

Love Suicide Attempt: मुरादाबाद के बंगला गांव क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला उस समय दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया जब एक युवक ने कथित तौर पर पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से प्रेम संबंध को लेकर मानसिक तनाव में था और शादी को लेकर बनी दूरी उसके लिए लगातार परेशानी का कारण बन रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।