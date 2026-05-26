शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल

मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास | AI Generated Image
Love Suicide Attempt: मुरादाबाद के बंगला गांव क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला उस समय दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया जब एक युवक ने कथित तौर पर पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से प्रेम संबंध को लेकर मानसिक तनाव में था और शादी को लेकर बनी दूरी उसके लिए लगातार परेशानी का कारण बन रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
युवक की मां कंचन के अनुसार, उनका बेटा विशाल एक युवती के संपर्क में था और यह रिश्ता काफी समय से चल रहा था। मां का कहना है कि जब भी शादी की बात होती थी तो सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही शादी से इनकार की स्थिति सामने आती थी, बेटा मानसिक रूप से टूटने लगता था। परिजनों के अनुसार, वह कई बार यह भी कह चुका था कि उसकी जिंदगी इस रिश्ते की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो गई है।
परिवार का आरोप है कि युवती अक्सर उनके घर आती-जाती थी और विशाल से मुलाकात करती थी, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो गया था। मां कंचन का कहना है कि लगातार बदलते व्यवहार और तनाव के कारण उनका बेटा अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सभी आरोप परिजनों के बयान पर आधारित हैं और इसकी पुष्टि अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है।
घटना के दिन भी विशाल काफी परेशान और बेचैन बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार, मानसिक तनाव के चलते उसने अचानक पेट्रोल पीकर जान देने की कोशिश की। समय रहते परिवार के लोगों ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। डॉक्टरों के मुताबिक उसका इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
इस पूरे मामले में युवती या उसके परिवार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की आधिकारिक शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है।
यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि युवा रिश्तों में भावनात्मक असंतुलन और पारिवारिक दबाव किस तरह गंभीर परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। दोनों परिवारों के बीच संवाद और समझ की कमी ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जहां एक तरफ एक जिंदगी अस्पताल में संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ दोनों परिवार भावनात्मक दबाव में हैं।
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