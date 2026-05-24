पहले करंट के झटके… फिर जहर का घूंट! मुरादाबाद में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत

मुरादाबाद में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत
Wife Lover Murder Case Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी, बहन और बहन के प्रेमी के साथ मिलकर पति की ऐसी खौफनाक हत्या की, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह पत्नी का अपने ही तहेरे भतीजे से चल रहा प्रेम प्रसंग था। मृतक युवक अपनी पत्नी को कई बार समझाता रहा, लेकिन वह प्रेम संबंध खत्म करने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार अवैध रिश्ते ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया।
मृतक पवन ठाकुर को काफी समय पहले ही अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। उसने अपनी बहनों से कई बार कहा था कि अगर उसकी मौत होती है तो उसे आत्महत्या न समझा जाए, बल्कि हत्या माना जाए। पवन को शक था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। हालांकि उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी अपनी पत्नी ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। परिवार वालों के मुताबिक पवन पिछले कई महीनों से मानसिक तनाव में रह रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि पवन ठाकुर की शादी साल 2020 में संभल जिले की रहने वाली आंचल से हुई थी। दोनों की एक दो साल की बेटी भी है। शादी के कुछ साल बाद आंचल का पवन के तहेरे भाई यानी ताऊ के बेटे अंकित से प्रेम संबंध शुरू हो गया। यह रिश्ता धीरे-धीरे इतना गहरा हो गया कि दोनों हर हाल में साथ रहना चाहते थे। जब पवन को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा।
करीब 15 दिन पहले आंचल अपने मायके गई थी। वहीं बैठकर उसने पति की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। इस साजिश में उसकी बहन शिखा, प्रेमी अंकित और शिखा का प्रेमी दिवाकर भी शामिल हो गया। पुलिस के मुताबिक चारों ने तय किया कि पवन को रास्ते से हटाए बिना वे अपने रिश्ते को खुलकर नहीं जी सकते। इसके बाद हत्या के लिए सही समय का इंतजार किया गया।
घटना वाले दिन पवन अपनी बहन अनीता के घर गया हुआ था। रात में पत्नी आंचल ने उसे फोन करके घर बुलाया। जैसे ही पवन घर पहुंचा, पहले से तैयार बैठे चारों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। पवन को चारपाई से बांध दिया गया ताकि वह बचने की कोशिश न कर सके। इसके बाद उसके साथ बेरहमी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार पवन लगातार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने पवन को एक-दो नहीं बल्कि करीब 9 बार बिजली का करंट दिया। करंट लगने से पवन बुरी तरह तड़पता रहा। आरोपियों को लगा था कि उसकी मौत तुरंत हो जाएगी, लेकिन जब वह जिंदा रहा तो उन्होंने दूसरा खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की क्रूरता देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई।
जब बिजली के झटकों से पवन की मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने उसे पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। धीरे-धीरे जहर शरीर में फैलने लगा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पवन की मौत के बाद चारों आरोपी काफी देर तक घर में ही मौजूद रहे। बाद में पत्नी आंचल ने परिवार वालों को फोन कर बताया कि पवन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद प्रेमी अंकित और बाकी आरोपी वहां से निकल गए। परिवार को शुरुआत में मामला सामान्य बीमारी का लगा, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पूरी कहानी बदल गई।
जब पवन का शव जिला अस्पताल पहुंचा तो पुलिस को उसके शरीर पर कई चोटों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में शरीर पर नौ गंभीर चोटों के निशान मिले और बिजली का करंट लगाए जाने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को साफ हो गया कि यह आत्महत्या या सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।
पुलिस ने जब आंचल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और दिवाकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस खौफनाक वारदात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस मासूम बच्ची की हो रही है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ दो साल है। पिता की हत्या हो चुकी है और मां जेल पहुंच गई है। परिवार वालों का कहना है कि अवैध रिश्तों की वजह से एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। इलाके में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और लोग इसे रिश्तों के पतन की सबसे भयावह मिसाल बता रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग