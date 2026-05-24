पहले करंट के झटके… फिर जहर का घूंट! मुरादाबाद में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत

Wife Lover Murder Case Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी, बहन और बहन के प्रेमी के साथ मिलकर पति की ऐसी खौफनाक हत्या की, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह पत्नी का अपने ही तहेरे भतीजे से चल रहा प्रेम प्रसंग था। मृतक युवक अपनी पत्नी को कई बार समझाता रहा, लेकिन वह प्रेम संबंध खत्म करने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार अवैध रिश्ते ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया।