मुरादाबाद में बेरहम पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला, अनाथ हो गए 3 मासूम बच्चे

पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला (फोटो- पत्रिका)
Husband Kills Wife Moradabad:यूपी के मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर हमीर गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। घटना उस समय हुई, जब दंपती के 3 छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं।
जानकारी के अनुसार, रसूलपुर हमीर गांव निवासी 25 वर्षीय सना ने करीब छह वर्ष पहले गांव के ही नसीम से प्रेम विवाह किया था। परिवार की शुरुआती नाराजगी के बावजूद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। विवाह के बाद उनके तीन बच्चे हुए और परिवार सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच तनाव बढ़ने की बातें सामने आती रहीं। शुक्रवार की सुबह यह तनाव एक ऐसी घटना में बदल गया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर नसीम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने धारदार हथियार और ईंट से वार कर सना को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के दौरान घर में मौजूद तीनों बच्चे भयभीत होकर सब कुछ देखते रहे।
वारदात के बाद घर का माहौल चीख-पुकार से भर गया। परिवार के मुताबिक सना की छह वर्षीय बेटी आयत किसी तरह घर से निकलकर अपनी नानी के घर पहुंची। उसने घबराई हुई हालत में अपनी नानी को पूरी घटना की जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर परिवार के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की मौत हो चुकी थी और आरोपी वहां से फरार हो चुका था।
परिजनों के अनुसार नसीम पेशे से ट्रक चालक है और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। बताया गया कि वह तीन दिन पहले ट्रक लेकर बाहर गया था और बृहस्पतिवार देर शाम ही गांव वापस लौटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर लौटने के कुछ घंटों बाद ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। घटना के बाद गांव के लोग भी स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
मृतका के पिता इमरान ने अपनी बेटी की हत्या को दहेज से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विवाह के बाद से ही नसीम उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उन्होंने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है। परिजनों का यह भी दावा है कि इस घटना में केवल नसीम ही नहीं बल्कि तीन अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है।
घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में भारी आक्रोश देखा गया। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उनकी बेटी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने तीन मासूम बच्चों की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। एक ओर उनकी मां की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर उनके पिता हत्या के आरोप में फरार हैं। गांव के लोग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। एक प्रेम विवाह से शुरू हुआ रिश्ता अब एक दर्दनाक अपराध की कहानी में बदल चुका है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
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