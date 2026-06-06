6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में बेरहम पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला, अनाथ हो गए 3 मासूम बच्चे

Moradabad Crime: मुरादाबाद के मैनाठेर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने ईंट से कूचकर अपनी पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jun 06, 2026

husband kills wife after love marriage in moradabad

पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला (फोटो- पत्रिका)

Husband Kills Wife Moradabad:यूपी के मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर हमीर गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। घटना उस समय हुई, जब दंपती के 3 छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं।

प्रेम विवाह की कहानी का दर्दनाक अंत

जानकारी के अनुसार, रसूलपुर हमीर गांव निवासी 25 वर्षीय सना ने करीब छह वर्ष पहले गांव के ही नसीम से प्रेम विवाह किया था। परिवार की शुरुआती नाराजगी के बावजूद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। विवाह के बाद उनके तीन बच्चे हुए और परिवार सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच तनाव बढ़ने की बातें सामने आती रहीं। शुक्रवार की सुबह यह तनाव एक ऐसी घटना में बदल गया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया।

सुबह 5 बजे शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर नसीम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने धारदार हथियार और ईंट से वार कर सना को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के दौरान घर में मौजूद तीनों बच्चे भयभीत होकर सब कुछ देखते रहे।

छह वर्षीय बेटी बनी घटना की पहली गवाह

वारदात के बाद घर का माहौल चीख-पुकार से भर गया। परिवार के मुताबिक सना की छह वर्षीय बेटी आयत किसी तरह घर से निकलकर अपनी नानी के घर पहुंची। उसने घबराई हुई हालत में अपनी नानी को पूरी घटना की जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर परिवार के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की मौत हो चुकी थी और आरोपी वहां से फरार हो चुका था।

तीन दिन बाद घर लौटा था आरोपी पति

परिजनों के अनुसार नसीम पेशे से ट्रक चालक है और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। बताया गया कि वह तीन दिन पहले ट्रक लेकर बाहर गया था और बृहस्पतिवार देर शाम ही गांव वापस लौटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर लौटने के कुछ घंटों बाद ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। घटना के बाद गांव के लोग भी स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप

मृतका के पिता इमरान ने अपनी बेटी की हत्या को दहेज से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विवाह के बाद से ही नसीम उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उन्होंने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है। परिजनों का यह भी दावा है कि इस घटना में केवल नसीम ही नहीं बल्कि तीन अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है।

परिवार ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में भारी आक्रोश देखा गया। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उनकी बेटी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया

इस घटना ने तीन मासूम बच्चों की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। एक ओर उनकी मां की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर उनके पिता हत्या के आरोप में फरार हैं। गांव के लोग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। एक प्रेम विवाह से शुरू हुआ रिश्ता अब एक दर्दनाक अपराध की कहानी में बदल चुका है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

पिता ने दही में जहर घोलकर ली दो मासूम बच्चों की जान, उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार

ये भी पढ़ें
gorakhpur father poisoned children in curd two dead

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 04:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में बेरहम पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला, अनाथ हो गए 3 मासूम बच्चे

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में जयंत चौधरी की हुंकार: सपा के गढ़ में एनडीए की नई सियासी बिसात, मिशन-2027 की शुरुआत तेज

jayant chaudhary moradabad rally nda mission 2027 up politics
मुरादाबाद

मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

moradabad bus bike accident one dead two injured
मुरादाबाद

Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

truck hit punctured car six family members injured moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

moradabad encroachment removal drive
मुरादाबाद

मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा: NIA के डिप्टी एसपी की दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Moradabad Accident
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.