मुरादाबाद में बेरहम पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला, अनाथ हो गए 3 मासूम बच्चे

Husband Kills Wife Moradabad:यूपी के मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर हमीर गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। घटना उस समय हुई, जब दंपती के 3 छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं।