पिता ने दही में जहर घोलकर ली दो मासूम बच्चों की जान, उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार

Father Poisoned Children Dead :उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र स्थित बरवार खुर्द गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक पिता पर अपने ही दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बच्चों की पसंदीदा चीज दही में जहर मिलाकर उन्हें खिलाया था। इस दर्दनाक घटना में एक बेटा और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रही।