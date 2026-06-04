मुरादाबाद में जयंत चौधरी की हुंकार: सपा के गढ़ में एनडीए की नई सियासी बिसात, मिशन-2027 की शुरुआत तेज

मुरादाबाद में जयंत चौधरी की हुंकार
Jayant Chaudhary Moradabad Rally: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आज मुरादाबाद में एक बड़ी रैली के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहां से दिया गया यह संदेश राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। इस रैली को केवल एक जनसभा नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत में नए समीकरणों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
आरएलडी और एनडीए गठबंधन की रणनीति साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने पर केंद्रित दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी की कोशिश है कि जाट, किसान, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह रैली केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में आधार बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल अभी तक पूरी तरह मजबूत स्थिति में नहीं माने जाते हैं।
मुरादाबाद को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत राजनीतिक केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन जयंत चौधरी की यह रैली इसी गढ़ में नई राजनीतिक चुनौती पेश करती नजर आ रही है। एनडीए की कोशिश है कि सपा के पारंपरिक वोट बैंक में धीरे-धीरे अपनी पैठ बनाई जाए। रैली के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि पश्चिमी यूपी में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और आने वाले समय में मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो सकता है।
जयंत चौधरी की इस रैली को मिशन-2027 की शुरुआती बड़ी राजनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुरादाबाद से शुरू हुई यह सियासी कवायद वास्तव में समाजवादी पार्टी के मजबूत किले में सेंध लगाने में सफल होगी या फिर यह केवल एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी। आने वाले समय में पश्चिमी यूपी की राजनीति में इस रैली के असर को लेकर चर्चाएं और तेज होने की संभावना है।
मुरादाबाद में हुई जयंत चौधरी की इस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल एक जनसभा नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जमीन तैयार करने की रणनीतिक शुरुआत है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में आरएलडी और एनडीए गठबंधन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर पाते हैं और क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक गढ़ को बचाए रखने में सफल रहती है या नहीं।
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