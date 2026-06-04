मुरादाबाद में जयंत चौधरी की हुंकार: सपा के गढ़ में एनडीए की नई सियासी बिसात, मिशन-2027 की शुरुआत तेज

Jayant Chaudhary Moradabad Rally: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आज मुरादाबाद में एक बड़ी रैली के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहां से दिया गया यह संदेश राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। इस रैली को केवल एक जनसभा नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत में नए समीकरणों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।