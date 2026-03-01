MP5 गन से जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, घर के बाहर दिखी यह संदिग्ध चीज, बंगाल से जुड़ा कनेक्शन

दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में इस धमकी भरे कारनामे के पीछे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी इस्माइल की पहचान हुई है। जब इस नंबर पर दोबारा संपर्क किया गया तो उसने दावा किया कि मंत्री का यह गोपनीय टूर प्रोग्राम उसे ऊपर से भेजा गया है जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। इस सूचना के बाद से रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।