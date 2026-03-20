बुरे फंसे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, अंजलि राघव ने कमर छूने के मामले में महिला आयोग से की शिकायत

यह मामला 29 अगस्त, 2025 को लखनऊ में आयोजित एक म्यूजिक शो से शुरू हुआ। अंजलि राघव और पवन सिंह एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे। अंजलि का आरोप है कि परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह ने उनकी अनुमति के बिना गलत तरीके से उनकी कमर को छुआ। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।