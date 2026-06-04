यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला, बोले- समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए

समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले यह बताना चाहिए कि वे जनता से और कितना झूठ बोलेंगे। राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश हिंसा की चपेट में था, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे।