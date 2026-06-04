यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला, बोले- समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए

ओपी राजभर का बड़ा बयान, PC- IANS
OP Rajbhar Latest Statement: उत्तर प्रदेशसरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हर कोई अपना-अपना "बाजा" बजा रहा है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा कि किसका प्रभाव कितना है।
चंद्रशेखर आजाद की संभावित राजनीतिक भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सामने किसी भी दल की चुनौती टिक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए एक बड़ी "बैंड पार्टी" की तरह है, जबकि बाकी दल छोटी-छोटी राजनीतिक टोलियां लेकर मैदान में घूम रहे हैं। उनके मुताबिक विपक्षी दलों की कोशिशों से कोई बड़ा राजनीतिक असर पड़ने वाला नहीं है।
समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले यह बताना चाहिए कि वे जनता से और कितना झूठ बोलेंगे। राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश हिंसा की चपेट में था, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे।
राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए और कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और दंगों जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दें।
मंत्री ने कुछ हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न आपराधिक मामलों में विपक्ष की ओर से चयनात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गंभीर घटनाओं पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, जबकि राजनीतिक लाभ के लिए अन्य मामलों को मुद्दा बनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायतीराज विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है और चुनाव संबंधी विषयों पर वही निर्णय लेने वाले पद पर हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष की टिप्पणियों को महत्वहीन बताया।
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यशैली जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध की वजह नेतृत्व का रवैया है। राजभर ने कहा कि बंगाल की जनता अब विकास चाहती है और इसी उम्मीद के साथ राजनीतिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी दलों को निशाने पर रखा। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगा और विपक्ष की रणनीतियां ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगी।
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