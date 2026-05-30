गाजियाबाद में युवक की हत्या पर बोले ओपी राजभर, अखिलेश यादव को पूछना चाहिए उनके वोटर ऐसा क्यों कर रहे?

शिकायत के अनुसार, असद ने सूर्या को बुलाया और कहा- 'बकरा हलाल होते देखा है?' जब सूर्या ने मना किया तो असद ने गाली-गलौज शुरू की और अचानक पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू पेट में फंसा रहने के बावजूद सूर्या करीब 200 मीटर तक भागा, लेकिन आरोपियों ने पीछा करके चाकू निकाला और उसके पेट व शरीर पर पांच-छह बार और वार किए। सूर्या को नोएडा के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां शुक्रवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया।