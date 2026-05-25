गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोग फंसे, 4 जिलों की दमकल गाड़ियां मौके पर

घटना के दौरान सबसे बड़ा खतरा फैक्ट्री के बाहर खड़े अमोनिया गैस से भरे टैंकरों से था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने करीब 20 टैंकरों को तुरंत वहां से हटवाकर एक किलोमीटर दूर खड़ा कराया। इससे बड़ा हादसा टल गया।दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों को भी आसमान में धुएं का विशाल गुबार साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।